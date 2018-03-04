Elçi'nin ölümünde şüpheliyi görüntü, ses ve adli mimari uzmanları belirleyecek

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, ()- DİYARBAKIR'ın merkez Sur ilçesinde 3 yıl önce basın açıklaması yaptığı tarihi Dört Ayakli Minare'nin önünde çıkan çatışmada ölen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi olayıyla ilgili emniyet, ajans ve işyeri güvenlik kameralarının görüntülerinin, yurt dışında görüntü, ses ve adli mimari uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından incelendiği belirtildi. Dosyada tek bir şüphelinin olmadığını belirten Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen, "Şüpheli belirlenmese bile en azından sokakta silah kullanan şüpheli sayısını düşürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Merkez Sur ilçesi Yenikapı Sokak'ta bulunan tarihi Dört Ayaklı Minare'nin önünde 28 Kasım 2015 tarihinde basın açıklaması yaparken, sokakta çıkan çatışmada hayatını kaybeden Baro Başkanı Tahir Elçi'nin olayının üzerinden 27 ay geçmesine rağmen dosyada tek bir şüphelinin olmadığı belirtildi. Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen, "Dosyadaki bütün ifadeler tanık olarak alınmıştır. Baro başkanımız vurulduğu gün orada bulunan 26 polisin tanık olarak ifadesi var. Yine baro personeli, olay yerinde bulunan gazeticiler ve bazı vatandaşların ifadeleri var" dedi.

'3'Ü EMNİYETİN 13 AYRI GÖRÜNTÜ İNCELENİYOR'

Olaydan sonra Emniyet Müdürlüğü'ne ait 3 birimin kamerası, olay yerindeki 9 ayrı ajans ve televizyonların ve bir işyerinin görüntülerinin dosyada bulunduğunu söyleyen Baro Başkanı Özmen, "Olaydan sonra Mardin Kebap Evi olarak bilinen işyerinin 4 kamerasından sokağa bakan kamerasının çalışmadığı belirtildi. Emniyet ve jandarma, sokağa bakan kamerayı çözemediler. Adli Tıp Kurumu'na gönderilen kameranın çalışmadığına dair yazı, 20 ay sonra dosyaya geldi. Talebimiz üzerine savcılık, bu kez kameranın neden çalışmadığını Adli Tıp Kurumu'na sordu. Bunun yanıtı bekleniyor. Soruşturma dosyasında ilerleme yok, bırakın faili, şüpheli bile yok" dedi.

'ELÇİ'NİN VURULMA ANINI TESPİT ETMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Sokakta patlayan silahlar, sokaktaki sesler ve görüntüler ile Tahir Elçi'nin vurulma anına dair bir tespit çalışması olduğunu belirten Baro Başkanı Ahmet Özmen şöyle konuştu:

"Görüntüleri yurt dışında bulunan ve içerisinde ses, görüntü ile adli mimari uzmanlarından oluşan bir ekibe gönderdik. Ses ve görüntülerden Tahir Elçi'nin vurulma anını tespit etmeye çalışıyoruz. Tam olarak vurulma anı tespit edilmez ise bile kayıp aralığının süre aralığı olarak daraltılmasını sağlayacak bir sonuç çıkmasını bekliyoruz. Görüntülere göre, sokak içerisinde ateş eden birden fazla kişi var, yapılacak çalışma ile Elçi cinayetinde ölüme sebebiyet veren merminin ateşlendiği anın tespiti yapılmaya çalışılacak. Böyle bir eleminasyon ile yelpaze daraltılarak şüpheli sayısı azaltılacak. 2-3 ay sonra bitirilmesi ve açıklanması planlanan çalışma ile faili bulmazsak bile, şüpheli sayısını azaltacak bir çalışma sonucu bekliyoruz. Ses ve görüntü incelenmesi ile dünyada benzer cinayetlerin failleri tespit edilmiştir. İsrailli bir askerin Filistinli bir çocuğu vurması, yine ses ve görüntü incelenmesi ile ortaya çıkarılmıştır."

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