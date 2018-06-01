Elazığspor için düzenlenen yürüyüşte gerginlik

Erkan BAY/ELAZIĞ, ()- ELAZIĞSPOR'un maddi sıkıntılarına dikkat çekmek için yapılan yürüyüşte, havai fişek kullanılınca, polisle taraftarlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Elazığspor'un yaşadığı maddi sıkıntılara dikkat çekmek amacıyla kalabalık bir taraftar grubu, dün gece yürüyüş düzenledi. Öğretmenevi önünde toplanan taraftarlar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında taraftarlardan bazıları maytap atıp, havai fişek kullanınca gerginlik yaşandı. Polis ile taraftarlar arasında çıkan tartışma, kısa süre sonra son buldu. Çevik kuvvet ekiplerinin aldığı önlemler altında yürüyüş tamamlandı.

​Elazığspor Efsaneler taraftar grubu başkanı Serkan Çayır, "Sahipsizlik, ilgisizlik yine hat safhada. Elazığ’da ve il dışında yaşayan zengin, Elazığspor’u alacak işadamlarımız varken, maalesef onlar da sessiz kalıyor. Elazığspor için çırpınan, mücadele eden sadece taraftardır. Her yılı aynı sıkıntıları yaşamaktan bıktık" diye konuştu.



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