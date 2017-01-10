Elazığspor-Galatasaray maçının gelirleri şehit polis Fethi Sekin'in ailesine verilecek

Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, () - ELAZIĞ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Ziraat Türkiye Kupası grup maçında Elazığ'da oynanacak Elazığspor- Galatasaray maçının gelirlerinin, İzmir Adliyisi'ne yönelik geçen perşembe günü bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında şehit olan kahraman polis Fethi Sekin'in ailesine verilmesinin kararlaştırdığını açıkladı.

Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve Elazığspor Kulüp Başkanı Sedat Karataş, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Doğan Haber Ajansı temsilciliğini ziyaret etti. Burada konuşan Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında basının ne kadar güçlü olduğunun ortaya çıktığını belirterek, "15 Temmuz'da yaşadığımız alçakça bir darbe girişiminde basının ne kadar güçlü ve ülkesinin birliğinden yana kenetlendiğini gördük. 4'üncü kuvvet denilen basını, 15 Temmuz darbe girişimde adeta birinci kuvvet olarak gördük. Akabinde 18 Ağustos'ta Elazığ Emniyet müdürlüğüne yönelik terör saldırısında da yerel basın ve ulusal basının gücünü bir kez daha gördük. Bu vesileyle 10 Ocak çalışan gazeteciler gününüzü kutluyorum" dedi.

Başkan Yanılmaz, salı günü Ziraat Türkiye Kupası maçında oynanacak Elazığspor-Galatasaray maçı gelirini şehit polis Fethi Sekin'in ailesine vereceklerini de belirterek, "Şehit Ömer Halisdemir'in babası şu an Elazığ'da, birlikte şehit polis memuru Fethi Sekin'in taziyesine gittik. İki kahraman şehidin aileleri bir araya geldi. İzmir adliyesindeki hain terör saldırısında kendi çocuklarını yetim bırakan ve onlarca çocuğun yetim kalmaması için canını hiçe sayarak teröristleri etkisiz hale getiren Elazığlı hemşerimiz şehit Fethi Sekin'in isminin yaşatılması için çalışmalar başlattık. İsmini vereceğimiz yerleri belirliyoruz. Bir de kulüp başkanımız da burada; Elazığ'da oynanacak olan Galatasray maçının gelirini de şehit polisimizin ailesine bağışlayacağız. Galatasaray'ın tam kadro gelmesi için de kulüp yetkilileri ile temasımızı sürdüreceğiz. Bu nedenle hemşerilerimizi maça bekliyoruz" diye konuştu.



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