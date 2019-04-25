Elazığ’da serada salatalık hasadı

ELAZIĞ'da sera işletmecisi Mehmet Cankara tarafından, 10 dönümlük serada ekilen salatalığın hasadı yapıldı.Yurtbaşı beldesinde Mehmet Cankara'nın 10 dönümlük sera alanında ektiği salatalığın hasadı gerçekleşti. İl Tarım Müdürü Turan Karahan ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan'ın katılımıyla yapılan hasattan memnun olduğunu anlatan Cankara, seranın bu aşamaya yaklaşık iki ay gibi bir sürede geldiğini belirterek, bölgeye doğal gazın verilmesi halinde verimliliğin ve ürün çeşidinin artırılabileceğini söyledi.Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan ise, bölgenin bir tahıl deposu olduğunu ifade ederek, "Şimdi seracılıkta da örtü altı dediğimiz yöntemle güzel işler başarılıyor. Bugün bu modern serada çok kaliteli bir ürün yetiştirildiğini hep birlikte gördük ve bu bizi son derece memnun etti’’ dedi.

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