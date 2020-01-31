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Elazığ’da kar yağışı etkili oldu
GENEL 31.01.2020, 12:57
Mehmet Mucahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN/ELAZIĞ, ()- ELAZIĞ’da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.
24 Ocak’ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki hava durumu da, depremzedeler tarafından merak ediliyordu. Bu sabah başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde ve Harput mahallesinde etkili oldu. Yağan kar yağışı ile AFAD tarafından depremzedeler için oluşturulan çadır alanları beyaza büründü.
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|48
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|46
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|21
|43
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|38
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|31
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