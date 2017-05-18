Elazığ’da FETÖ operasyonu: 7 kişi tutuklandı 

ELAZIĞ, () - ELAZIĞ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Bylock kullandığı belirlenen polis, eş ve yakınlarına yönelik Elazığ merkezli 7 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına 16 kişiden 7'si çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10 Mayıs 2017 tarihinde Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında polis ve eşlerinin de bulunduğu 16 şüphelinin örgütün gizli iletişim ağı Bylock kullandığını belirledi. Polisin Elazığ merkezli, Ankara, Adana, Aksaray, Balıkesir, Çankırı ve Malatya illerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda örgütle bağlantılı olduğu iddia edilen, açıkta bulunan ve ihraç edilen polislerle birlikte, eşleri ve yakınlarından oluşan toplam 16 kişi gözaltına alındı.

Emniyette sorguları tamamlanan 16 sanık, bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan 16 sanık, daha sonra tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemede ifade veren 16 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 9 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.