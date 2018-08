Elazığ Şehir Hastanesi hizmete girdi  

SAĞLIK Bakanlığı tarafından yapılan şehir hastanelerinin 6'ncısı Elazığ'da hizmete girdi. Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat, hastanenin bölge illerine de hizmet vereceğini belirterek, "Elazığ Şehir Hastanesi 1 Ağustos itibariyle hizmete başladı. Elazığ sağlıkta merkez konumunda. Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Muş illerine hizmet veren bir il haline geldi. Şehir hastanesinin Elazığ'a yapılması her yönden büyük bir değer kazandıracaktır"dedi.Türkiye'de hizmete giren 6'ncı şehir hastanesi olan Elazığ Şehir Hastanesi, hasta kabulüne bugünden itibaren başladı. 1038 yatak kapasitesiyle hizmet verecek olan hastanede her branştan poliklinik yer alacak, nitelikli ameliyatlar yapılabilecek. Hastanede 688 adet tek kişilik, 169 adet çift kişilik oda yer alıyor. Şehir Hastanesi, 302 adet poliklinik odası, 39 adet ameliyathane, 25 adet hemodiyaliz ünitesi, 114 yataklı yetişkin yoğun bakım ünitesi ve 46 yataklı yeni doğan yoğun bakım ünitesi ile hizmet verecek.Şehir hastanesinin bugünden itibaren hasta kabulüne başladığını anlatan Elazığ İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat, hastanenin bölge illerine de hizmet vereceğini belirterek, "Elazığ Şehir Hastanesi 1 Ağustos itibariyle hizmete başladı. Elazığ sağlıkta merkez konumunda. Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Muş illerine hizmet veren bir il haline geldi. Şehir hastanesinin Elazığ'a yapılması her yönden büyük bir değer kazandıracaktır" dedi. Eğitim Araştırma Hastanesi ve Diş Hastanesi'nin de şehir hastanesine taşındığını ifade eden Polat, şöyle konuştu:'ELAZIĞ'DA SAĞLIK HİZMETİNİ EN ÜST SEVİYEDE VERECEĞİZ'"Şehir hastanemiz 1038 yataklı ve 227 adet polikliniği bulunuyor.160 adet yoğun bakım ünitesi, 26 adet hemodiyaliz ünitesi ve 37 adet ameliyathanesi mevcuttur. Yine aynı kampüs için de ağır ve diş sağlığı merkezimiz var. Burada yine 69 ünitemiz ve 2 ameliyathanemiz var. Yine kampüs içinde 100 yataklı yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi ve 50 yataklı tutuklu adli psikiyatri hastanemiz var. Yine acil servisimiz de kadın doğum, çocuk ve travmatoloji ve erişkin olmak üzere 4 acilimiz var. Yani Elazığ'da sağlık hizmetini en üst seviyede vereceğiz. Bu hastanemizin Elazığ'a kazandırılmasına vesile olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sağlık Bakanlığımıza teşekkür ediyorum."

