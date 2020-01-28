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Elazığ'ın en güvenli binası; Fethi Sekin Şehir Hastanesi

GENEL 28.01.2020, 18:30
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Elazığ'ın en güvenli binası; Fethi Sekin Şehir Hastanesi
ELAZIĞ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenmeyen ve şehrin en güvenli yapısı sayılabilecek Elazığ Fethi Tekin Şehir Hastanesi'nde, zemininde bulunan 872 deprem izolatörü sayesinde kesintisiz sağlık hizmeti verilebildi. Fethi Tekin Şehir Hastanesi'nin mimarı Ahmet Akyüz, "Depremden 5-10 dakika sonra evimden çıkıp hastane binasına koştum. Elazığ'da şu anda sismik izolatör sistemi ile donatılmış tek yapı burası. Hastanenin ne kadar güvenli ve sağlam olduğunu biliyordum. Geldiğimde buradaki insan kalabalığı dikkatimi çekti. Vatandaşlar da güvenli buldukları için zannediyorum depremden hemen sonraki dakikalarda soluğu burada almışlardı" dedi.
Elazığ Fethi Tekin Şehir Hastanesi'nin mimarı Ahmet Akyüz, inşaatın başından beri burada görevli olduğunu söyleyerek, "Ben bile depremden 5-10 dakika sonra evimden çıkıp hastane binasına koştum. Elazığ'da şu anda sismik izolatör sistemi ile donatılmış tek yapı burası. Hastanenin ne kadar güvenli ve sağlam olduğunu biliyordum. Bu nedenle ben de depremden hemen sonra yaralı olmadığım halde hastaneye geldim. Hatta geldiğimde buradaki insan kalabalığı da dikkatimi çekti. Vatandaşlar da güvenli buldukları için zannediyorum depremden hemen sonraki dakikalarda soluğu burada almışlardı. Otopark vesaire normal zamanlarından çok daha yoğundu, depremden hemen sonraki dakikalar içinde. Daha sonra yaralılar da zaten getirilmeye başlandı" dedi.
'6.8 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM ÜST KATLARA 3.1 GİBİ YANSIDI'
Mimar Akyüz, 6.8 büyüklüğündeki depremin üst katlarda artçı gibi çok hafif hissedildiğini belirterek, "Siz evinizde otururken 3.1 gibi artçı depremi nasıl hissediyorsanız, o gece 6.8 büyüklüğündeki deprem de hastane katlarında bu şekilde hissedilmiştir. Sismik izolatörler bu artçı depremleri yukarı yansıtmıyor. Artçı depremler ise çok küçük şiddette kaldığı için deprem sonrası meydana gelen yüzlerce artçı deprem hiç hissedilmedi. Her kolon üzerinde bir tane sismik izolatör var. 872 tane kolon var, izolatörlü. Bu izolatörler taşıtlarda stabilize yola girdikleri zaman arabanın sarsıntısını izole etmeye yarayan amortisörler gibi işliyor. 4 yöne doğru 50 santimetreye kadar salınım mesafesi var bu izolatörlerin. Yani bina zemini deprem sırasında 50 santimetreye kadar 4 yöne doğru salınım gösterebiliyor. Bu sayede de deprem sırasında yukarıdaki işleyişte hiçbir aksaklık olmuyor. O akşam ne bir elektrik kesintisi ne de mekanik sıkıntılar yaşanmadı. Sağlık hizmeti kesintisiz sürdürülebildi" diye konuştu.
Depremden sonra izolatörlerin işlevini görüp görmediğini de kontrol ettiklerini anlatan Akyüz, "Binada tek bir hasar bulunmuyor. İzolatörler de deprem anında yüzde 100 kapasite ile ve görevini yapmış durumda. Son zamanlarda yapılan şehir hastanelerinde izolatör sistemleri kullanılıyor. Örneğin Yozgat'ta, Manisa'da, İstanbul'da diğer bazı hastanelerde bu sistem kullanılıyor" dedi. 
BAŞHEKİM ÖZTÜRK: İLİMİZİN EN GÜVENLİ BİNASINDAYIZ, DİYEBİLİRİM
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Savaş Öztürk ise Demirören Haber Ajansı () muhabirine açıklama yaptı. Deprem fay hattı üzerinde bulunan hastanenin, son teknolojik sistemlere göre inşa edilmesi dolayısıyla afet sonrası sağlık hizmetlerinde hiçbir aksama yaşanmadığını ve hastane binasının şu an şehirdeki en güvenli binalardan biri olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:
"1 Ağustos 2018 tarihinde hizmete açılan Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanemiz, 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55'te meydana gelen depremde, tüm halkımıza gerekli sağlık hizmetlerini aksatmadan vermeye devam etti. Depremi hissettiğim an ben de hastaneye gelerek krizi yönetmeye çalıştım. Ülkemiz deprem hattı bölgesinde yer alan bir ülke. Özellikle Elazığ da fay hattı üzerinde bulunan bir şehrimiz. Hastanemiz 9 şiddetindeki depreme dahi dayanacak şekilde inşa edildi. Herhangi bir şekilde hasar da görmedi. İlimizdeki en güvenli binalardan biri olduğunu söyleyebilirim. Deprem sırasında hastanemizde mevcut olan 872 deprem izolatörü devreye girerek sarsıntının en az şekilde hissedilmesini sağladı. Sonrasında teknik ekip tarafından yapılan incelemelerde herhangi bir teknik arıza ya da bir hasar tespiti olmadığı görüldü. Ayrıca herhangi bir alt yapı aksaklığı, su, elektrik kesintisi ya da asansörlerin devreye girmemesi gibi durum dahi yaşanmadı. Tüm halkımıza tüm sağlık personelimizle birlikte gerekli tıbbi yardımı da başarılı bir şekilde verdik. Fiziki olarak herhangi bir hasar olmaması nedeniyle de ilimizdeki diğer hastanelerle birlikte, depremden sonra herhangi bir hastanın il dışı sevkine dahi gerek kalmadı. Tüm sağlık ihtiyaçlarını Elazığ içerisinde karşıladık. Hastanemiz 8 yataklı, 160 yoğun bakım yatağı var. Günlük normal işleyişimiz de olağan akışında devam ediyor. Planlı ameliyatlarımız, hizmetlerimizde herhangi bir aksama yok."
SİSMİK SENSÖRLER, ASANSÖR KAZALARINI DA ÖNLEDİ
Hastanenin elektrik elektronik mühendisi Ayhan Damirbağ da şehir hastanesinde bulunan deprem sensörü sayesinde asansör sisteminde herhangi bir aksaklık olmadığını belirterek, "Hastalarımız ve hasta yakınları çok güvenli bir şekilde, asansörü kullanan vatandaşlarımız da herhangi bir zarar görmeden bir depremi atlattılar. Deprem sensörü güvenlik amaçlı kullanılan bir araç. Deprem anında sismik titreşimleri algılayarak çalışır durumdaki asansörlerin en yakın kata gelip durmasını, durur haldeki asansörlerin ise kapılarını açıp kimsenin kullanmayacağı şekilde sabitlenmesini sağlıyor. Ana binamızda şu an 63 asansör bu sensöre bağlı çalışıyor. Deprem anında titreşimi algıladığı an hepsine kontakt verebiliyor" diye konuştu. 

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