Elazığ'ın 4 bin yıllık mahallesi Harput'ta ilkbahar manzarası

ELAZIĞ'da yazılı kaynaklara göre 4 bin yıllık medeniyet ve kültürün ortak noktası olan Harput Mahallesi'nde, ilkbaharın gelişiyle birlikte farklı bir güzelliğe büründü.

Tarih ve kültürün iç içe geçtiği Harput, içinde barındırdığı Urartular, Hurriler, Asurlular, Selçuklular, Bizans ve Osmanlı gibi medeniyetlerden kalma tarihi yapılarıyla bir açık hava müzesini andırıyor. 2018 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne alınan Harput, 4 bin yıllık geçmişi ile tarihe ışık tutuyor.

Harput'ta, M.Ö. 8'inci inci yüzyılda Urartu Krallığı tarafından kurulan ve tarihe ışık tutan Harput Kalesi, İtalya'da bulunan Pisa kulesinden daha eğri olan Ulu Cami minaresi ve tarihi konakları, ilkbaharın gelişiyle birlikte ayrı bir güzelliğe büründü.



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