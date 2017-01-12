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Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nde terfi töreni

Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, () - ELAZIĞ Emniyet Müdürlüğü'nde terfi eden polislere törenle rütbeleri takıldı. Polisevi Sevgi Bağları Sosyal Tesisleri'nde yapılan törene Vali Murat Zorluoğlu, Emniyet Müdürü Doğan Cangül, İl Jandarma...

Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nde terfi töreni

Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, () - ELAZIĞ Emniyet Müdürlüğü'nde terfi eden polislere törenle rütbeleri takıldı.
Polisevi Sevgi Bağları Sosyal Tesisleri'nde yapılan törene Vali Murat Zorluoğlu, Emniyet Müdürü Doğan Cangül, İl Jandarma Komutanı Albay Özay Eryürek, terfi eden polisler ve eşleri katıldı. Emniyet Müdürü Doğan Cangül, terfi törenin bu yıl ilk kez organize edildiğini belirterek, şöyle dedi:
"İlimizde terfi eden arkadaşlarımızı onure etmek ve aileleri ile bu mutlu günü paylaşamak için burada bulunuyoruz. 2 personelimiz 2'nci sınıf emniyet müdürü, 2 personelimiz 3'üncü sınıf emniyet müdürü, 3 personelimiz 4'üncü sınıf emniyet müdürü, 1 personelimiz emniyet amiri, 5 personelimiz komiser rütbesine terfi etmişlerdir. Bu yıl ilk defa Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzle birlikte organize ettik. Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzden de iki personelimiz 4'üncü sınıf emniyet müdürlüğüne terfi etti. Ayrıca 2'inci sınıf bir emniyet müdürümüzün, 1 personelimizle 3'üncü sınıf emniyet müdürü, 2 personelimizin de terfiler sonra il dışına tayinleri çıkmıştır. Yeni rütbelerin bütün arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."
Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu da, terfilerin 'Sık elenip, ince dokunmasından' geciktiğini anlatırken, "Br üst rütbeye terfi eden emniyet mensubu arkadaşlarımı, müdürleri, amirleri tebrik ediyorum. Bu yıl biraz uzun sürdü bu terfi süreci. Ama neticesinde sonuçlandı. Arkadaşlarımız biraz sık eleyip, ince dokudu. Bu seneki terfi daha kıymetlidir. Allah hayırlı etsin tayini çıkan arkadaşlara da yeni yerlerinde başarılar diliyoruz. Terfi eden arkadaşlarımızın çok önemli hizmet vereceklerine inanıyorum. Aileleri ile birlikte sağlıklı uzun ömürler diliyorum."

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