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Elazığ'daki riskli binanın yıkımı sürüyor
ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören 7 katlı binanın yıkım çalışmaları sürüyor.
GENEL 28.01.2020, 10:56 28.01.2020, 11:05
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ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören 7 katlı binanın yıkım çalışmaları sürüyor.
Sivrice merkezli depremde hasar gören Elazığ'ın İcadiye Mahallesi Necdet Doğan Caddesi'ndeki 7 katlı Altunbaş Apartmanı'nda risk tespit edilip, yıkımına karar verildi. Caddenin her iki tarafı güvenlik gerekçesiyle bariyerlerle kapatılarak, dün akşam binanın yıkımına başlandı. Ekipler, gece boyu devam eden yıkım çalışmalarına sabaha karşı kısa bir ara verdi. Aranın ardından önce molozlar kaldırıldı, daha sonra da vinç yardımıyla binanın yıkımı işlemi yeniden başladı.
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