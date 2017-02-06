Elazığ'da trafiğe polis ve zabıta ortak ekip

ELAZIĞ'da il genelinde trafik ile ilgili olumsuzlukların çözümüne ilişkin, emniyet müdürlüğü ile belediye arasında trafik protokolü imzalandı. Protokol gereği bundan böyle belediye tarafından tahsis edilecek bir araçta, 1 trafik polisi ve ve 2 zabıta görevlisinden oluşacak trafik ekibi birlikte çalışacak.Emniyet Müdürlüğü ile belediye arasında valilik binasında düzenlenen törene Vali Murat Zoroğlu, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve Emniyet Müdürü Doğan Cangül katıldı. Belediye başkanlığı ile emniyet müdürlüğü görev alanına giren il genelindeki trafik ile ilgili olumsuzlukların çözümüne ilişkin çalışmaların beraber yürütülmesi için iki kurum arasında protokol imzalandı. Söz konusu protokolde görev tanımı yapılarak çalışma esasları, zamanı ve sınırlarının, karayolları trafik kanunun 10'uncu maddesi, belediye kanunun 15'inci maddesi ve karayolları trafik yönetmeliğinin 16'ncı maddesi olduğu belirtildi.Belediye ve emniyet müdürlüğü arasında imzalanan protokolde, "Belediye Başkanlığı tarafından tahsis edilen bir araçla 1 trafik polisi ve 2 zabıta görevlisinin katılımı ile ekip veya ekipler oluşturulması, olşturulan bu ekip tarafından aylık çalışma programının hazırlanması, yaya yolunu işgal eden her türlü engel ile ilgili gerekli işlemlerin yapılması, kavşak içlerinde, otobüs duraklarında ve parklanmanın yasak olduğu yerlerdeki hatalı parklarla ilgili gerekli işlemlerin yapılması, ilçelerimizden ilimize yolcu taşımacılığı yapan araçların, belirlenecek noktalarda gerekli denetimlerin yapılması, her türlü öğrenci ve işçi servisi yapan araçlar, ticari taksi, toplu taşımada kullanılan minibüs ve özel halk otobüsleri ile ilgili gerekli denetimlerin yapılması, şehir merkezine girişleri yasaklanan veya izne tabi olan ağır tonajlı araçların denetimlerinin yapılması, il merkezinde girişlerinin yasaklandığı caddeleri kullanan servis araçlarının denetimlerinin yapılması, ana arterlerde trafik akımının yoğun olduğu saatlerde gerekli çalışmaların yürütülmesi" gibi maddeler yer alıyor.Emniyet Müdürü Doğan Cangül, törende yaptığı konuşmada, imzalanan protokolün hayırlı olması dileğinde bulundu. Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz da, imzalanan protokolün kentte ilk olduğunu belirterek, "Bu gün Elazığımız da bir ilki gerçekleştirmek için bir araya geldik. Trafik akışını rahatlatmak yolların yolların kullanımının daha güvenli ve ehemmiyeti olmasını sağlamak için emniyetimiz ve zabıta müdürlüğümüz birlikte çalışma protokolünü imzalayacağız" diye konuştu.Vali Murat Zorluoğlu ise, Elazığ'ın büyüyen ve gelişen bir şehir olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:"Valilik olarak emniyet müdürlüğümüz ve belediye başkanlığımız Elazığ'da daha rahat trafik akışının sağlanabilmesi için çok çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bu günde bu çalışmaların bir parçası olan ilimizde trafik akışının daha süratli ve daha etkin bir şekilde yerine gerirebilmek için emniyet müdürlüğümüz ve belediyemiz arasında bir protokol imzalayacağız. İki kurumun güçlerini birleştirerek, trafik sorununun çözümü noktasında güç birliği sağlanacaktır."

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