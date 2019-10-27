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Elazığ'da toprak damlı evlerde loğlama zamanı
ELAZIĞ'ın köylerinde sayıları her geçen gün azalan toprak evlerin damları, kış aylarında yağıştan korunması için loğlanmaya başlandı. Samanla toprağın karıştırılıp, yoğrulması sonucu yapılan toprak damlar, 'loğ' adı verilen...
GENEL 27.10.2019, 12:13
ELAZIĞ'ın köylerinde sayıları her geçen gün azalan toprak evlerin damları, kış aylarında yağıştan korunması için loğlanmaya başlandı.
Samanla toprağın karıştırılıp, yoğrulması sonucu yapılan toprak damlar, 'loğ' adı verilen taştan silindirle sıkıştırılarak, yağış sırasında aşağıya su sızmaması amaçlanıyor. Elazığ'ın merkeze bağlı Zarik köyünde kış aylarında üstü toprak olan evlerine yağmur sızdırmaması için köylüler, hummalı bir çalışma başlattı. Kara taştan yapılan silindirle damlarını loğlamaya başlayan köylüler, bu işlemi kış boyunca sürdürecek.
Köylülerden Mustafa Kemal Işık (75), "Kış aylarında yağan yağmurlar nedeniyle evimizin damında sular birikiyor. Biriken sular daha sonra evin damı toprak olduğu için aşağıya damlamaya başlıyor. Biz de bu sorunu gidermek için, kış aylarında her gün damı loğluyoruz. Loğlama işleminde suyun her tarafa dağılarak toprakta kaybolmasını sağlanıyor. Ayrıca loğlama işleminden önce de saman da döküyoruz. Kış boyunca belirli aralıklar ile loğlama yapacağız" dedi.
Samanla toprağın karıştırılıp, yoğrulması sonucu yapılan toprak damlar, 'loğ' adı verilen taştan silindirle sıkıştırılarak, yağış sırasında aşağıya su sızmaması amaçlanıyor. Elazığ'ın merkeze bağlı Zarik köyünde kış aylarında üstü toprak olan evlerine yağmur sızdırmaması için köylüler, hummalı bir çalışma başlattı. Kara taştan yapılan silindirle damlarını loğlamaya başlayan köylüler, bu işlemi kış boyunca sürdürecek.
Köylülerden Mustafa Kemal Işık (75), "Kış aylarında yağan yağmurlar nedeniyle evimizin damında sular birikiyor. Biriken sular daha sonra evin damı toprak olduğu için aşağıya damlamaya başlıyor. Biz de bu sorunu gidermek için, kış aylarında her gün damı loğluyoruz. Loğlama işleminde suyun her tarafa dağılarak toprakta kaybolmasını sağlanıyor. Ayrıca loğlama işleminden önce de saman da döküyoruz. Kış boyunca belirli aralıklar ile loğlama yapacağız" dedi.
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