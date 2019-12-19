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Elazığ'da sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye düştü
ELAZIĞ'da, akşam saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Kentte akşam saatlerinde etkili olan sis nedeniyle Elazığ- Malatya yolunda görüş mesafesi, 10 metreye kadar düştü. Meteoroloji 13'üncü Bölge...
GENEL 19.12.2019, 18:58
ELAZIĞ'da, akşam saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
Kentte akşam saatlerinde etkili olan sis nedeniyle Elazığ- Malatya yolunda görüş mesafesi, 10 metreye kadar düştü. Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nce sisin etkisi gece saatlerinde de süreceği bildirildi.
Kentte akşam saatlerinde etkili olan sis nedeniyle Elazığ- Malatya yolunda görüş mesafesi, 10 metreye kadar düştü. Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nce sisin etkisi gece saatlerinde de süreceği bildirildi.
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