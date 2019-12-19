Elazığ'da sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye düştü 



ELAZIĞ'da, akşam saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan sis nedeniyle Elazığ- Malatya yolunda görüş mesafesi, 10 metreye kadar düştü. Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nce sisin etkisi gece saatlerinde de süreceği bildirildi.