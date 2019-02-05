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Elazığ'da Şehir Hastanesi'ne Fethi Sekin'in adı verildi

ELAZIĞ'da Türkiye’nin 6'ncı şehir hastanesi olarak hizmete giren hastaneye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Fethi Sekin'in adı verildi. Hastanenin ismi ‘Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ oldu. 1 Ağustos 2018 tarihinde...

Elazığ'da Şehir Hastanesi'ne Fethi Sekin'in adı verildi
ELAZIĞ'da Türkiye’nin 6'ncı şehir hastanesi olarak hizmete giren hastaneye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Fethi Sekin'in adı verildi. Hastanenin ismi ‘Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ oldu.
1 Ağustos 2018 tarihinde hizmete açılan Elazığ'daki şehir hastanesine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, 5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesi'ne saldırıda bulunan teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Elazığlı polis Fethi Sekin'in adı verildi.
'ŞEHİTLERİMİZE KARŞI NE KADAR FEDAKÂRLIK YAPSAK AZDIR'
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi yazılı tabelanın bugün asıldığını söyleyen İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat, "Fethi Sekin ibareli yeni asılan isim tabelasında gurur ve heyecanı bir kez daha yaşadık. Hastanemize gelen ve yeni isim tabelasını gören tüm vatandaşlarımızın şehit polisimiz Fethi Sekin’i hayır ve dua ile yad edeceklerinden şüphem yoktur. Şehitlerimize karşı ne kadar fedakârlık yapsak azdır ve haklarını ödeyemeyiz. Ancak yapılan değişiklikle bir nebze de olsa şehidimize karşı görevimizi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesile ile şehidimize Allah'tan rahmet dilerken, değerli ailesi ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum" dedi.

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