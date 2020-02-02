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Elazığ'da, Psikososyal Destek Merkezi açıldı
GENEL 02.02.2020, 12:54
ELAZIĞ'da, 6.8'lik depremin ardından çocukların travmayı atlatmasına destek amacıyla belediye tarafından Psikososyal Destek Merkezi açıldı.
Elazığ Belediyesi'nce Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası yaraların sarılmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda, özellikle çocuklarda depremin oluşturduğu travmayı gidermek amacıyla belediye tarafından Psikososyal Destek Merkezi açıldı. Kültür Park yerleşkesindeki Psikososyal Destek Merkezi'nde, bireysel görüşmeler ve grup görüşmeleri ile eğitim seminerlerinin yanı sıra kitap okuma, oyun, satranç, el sanatları, drama, müzik, resim, sinema gibi etkinliklerle depremin çocuklarda oluşturduğu izler giderilmeye çalışılacak.
Elazığ Belediyesi'nce Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası yaraların sarılmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda, özellikle çocuklarda depremin oluşturduğu travmayı gidermek amacıyla belediye tarafından Psikososyal Destek Merkezi açıldı. Kültür Park yerleşkesindeki Psikososyal Destek Merkezi'nde, bireysel görüşmeler ve grup görüşmeleri ile eğitim seminerlerinin yanı sıra kitap okuma, oyun, satranç, el sanatları, drama, müzik, resim, sinema gibi etkinliklerle depremin çocuklarda oluşturduğu izler giderilmeye çalışılacak.
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