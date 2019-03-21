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Elazığ'da nevruz kutlaması

Erkan BAY/ELAZIĞ, () - ELAZIĞ Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce organize edilen nevruz kutlamalarında, protokol üyeleri, yakılan ateşin üzerinden atladı. Kutlamalarda Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve 8'inci...

Elazığ'da nevruz kutlaması

Erkan BAY/ELAZIĞ, () - ELAZIĞ Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce organize edilen nevruz kutlamalarında, protokol üyeleri, yakılan ateşin üzerinden atladı. Kutlamalarda Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, örs üzerinde çekiçle demir dövdü.
Elazığ'daki Kültür Park Amfitiyatro'da düzenlenen nevruz kutlamalarına, mehter takımı ve halk oyunları ekibinin gösterisiyle başlandı. Nevruzun, yeni gün ve diriliş olduğunu dile getiren Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Çok güçlü ve köklü bir medeniyetimiz var. Bin yılları aşkın değerleri var. Ülkemize ve insanımıza vadettiğimiz değil, tüm insanlara mal ettiğimiz muhteşem bir medeniyetimiz var. Bu medeniyet Orta Asya'dan başlayıp, Anadolu'da kök salmış ve tüm dünyaya yayılmıştır. Bu anlayışın temelinde insan, insan sevgisi ve insanı merkeze alma var" dedi.
Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ise "Milletlerin bayramları var. Birlikte sevindikleri, coştukları, birliği, beraberliği yaşadığı önemli günlerdir. Biz nevruzu kutlarken, aynı zamanda Müslümanlar olarak Ramazan ve Kurban Bayramı'nın ne anlama geldiğini biliriz. Yeni bir gün ve baharın başlangıcı olarak gördüğümüz nevruz aynı zamanda bize ülkemizin geleceğini, bağımsızlığını, birliğini, beraberliği gösteren önemli günleri de hatırlatır" diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, örs üzerinde çekiçle demir dövdü. Kutlamalar, protokol üyeleri ile kent sakinlerinin, yakılan ateşin üzerinden atlamasıyla sona erdi.

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