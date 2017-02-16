Elazığ'da kredi kartı ödemeli, internetli taksi

ELAZIĞ'da, taksici Muzaffer Gürtaş, aracında müşterileri için kredi kartıyla ödeme sisteminin yanı sıra, ücretsiz internet hizmeti sunuyor.Taksi şoförü Muzaffer Gürtaş, müşterilerinin ihtiyacına cevap vermek için, yol ücretlerini kredi kartıyla ödeme sistemi sağlamak için aracına pos cihazı yerleştirdi. Gürtaş, kredi kartıyla ödeme sisteminin yanı sıra müşterilerin sürekli internete ihtiyaç duyması üzerine aracında ücretsiz internet hizmeti sunmaya başladı. Teknolojinin nimetlerinden yararlandığını anlatan Gürtaş, bu sistemin Elazığ'da bir ilk olduğunu söyledi. Geçen aylarda ticari araçlar için sağlanan ÖTV indiriminden faydalanarak yeni araç aldığını aktaran Gürtaş, şunları söyledi:"Sadece yeni bir araç almakla olmuyordu, biraz daha geliştirme yapmak gerekiyordu. İnsanlara daha iyi hizmetlerde bulunmak için farklı projeler yaptım. Teknolojinin nimetlerinden faydalanmak adına kredi kartı ile ödeme ve yolcularımıza internet hizmeti sunmaya başladım. Özellikle kredi kartı ile ödeme konusu çok önemli. Bazı müşterilerimiz de nakit olmayınca POS cihazında ödemelerini sağlıyor. Bu hizmet sanırım Elazığ'da bir ilk. İnşallah gerisi gelir. Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet etmenin sevincini birlikte yaşarız. Yine çağımızda sık kullanılan interneti de müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. Halkımızın bu yeniliklere alışması biraz zaman alacaktır. Müşterilerimizin tepkisi ise çok olumlu."Yolcu Tahsin Kaya ise, Gürtaş'ın hayata geçirdiği uygulamadan memnun olduklarını belirterek, "Elazığ'da internet ve kredi kartı ile ödeme kolaylığı sunan bir taksi olması mutluluk verici. Elazığ'da ilk defa böyle bir şey ile karşılaştım. Tüm taksilerin böyle hizmet vermesini istiyorum" diye konuştu.

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