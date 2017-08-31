Elazığ'da kaza: Baba ile oğlu öldü, anne ile kızı yaralı

ELAZIĞ'ın Maden İlçesi'nde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü 36 yaşındaki Muhammet Girgin ve 1 yaşındaki oğlu Yunus Girgin yaşamını yitirdi, eşi Şenay ve 6 yaşındaki kızı Elif Girgin ağır yaralandı.Kaza, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Diyarbakır'dan Elazığ istikametine seyreden Mehmet Girgin'in kullandığı 23 HF 032 plakalı otomobil, Hazar Gölü kıyısındaki, Keban İlçesi'ne bağlı Gezin Köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, takla atarak şarampole devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil sağlık ekipleri sevkedildi. Kazada sürücü Muhammet Girgin ve minik oğlu Yunus olay yerinde hayatını kaybetti, eşi Şenay ve Elif Girgin de ağır yaralandı. Yaralı anne ve kızı, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

FOTOĞRAFLI