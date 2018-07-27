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Elazığ'da itfaiye aracı gelin arabası oldu

Erkan BAY/ELAZIĞ, ()- ELAZIĞ'da belediyede itfaiye eri olarak çalışan Serkan İrhan (30), yıllardır çalıştığı itfaiye aracını bu kez düğününde gelin aracı olarak kullandı. Serkan İrhan, eşi Fatma İrhan'ı (26) süslediği itfaiye...

Elazığ'da itfaiye aracı gelin arabası oldu

Erkan BAY/ELAZIĞ, ()- ELAZIĞ'da belediyede itfaiye eri olarak çalışan Serkan İrhan (30), yıllardır çalıştığı itfaiye aracını bu kez düğününde gelin aracı olarak kullandı. Serkan İrhan, eşi Fatma İrhan'ı (26) süslediği itfaiye aracıyla alarak düğün salonuna götürdü.
Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde 10 yıldır itfaiye eri olarak görev yapan Serkan İrhan, Fatma İrhan ile evlenmek için hazırlık yapmaya başladı. Serkan İrhan, düğün öncesi Elazığ Belediyesi'nden itfaiye aracını gelin arabası yapmak için izin aldı. İzin verilmesi üzerine itfaiye eri, yıllardır çalıştığı itfaiye aracını gelin arabası olarak süsledi. Gelini itfaiye aracıyla alan ve yangına gider gibi sirenleri açık halde şehir turu atan çift, düğün salonuna da itfaiye aracıyla geldi.
Düğüne katılan Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, dünyaevine giren çifte mutluluklar dileyerek, "İtfaiye aracımız aynı zamanda gelin arabası olarak süslendi. Bu şehrin belediye başkanı olarak bundan gurur duydum. Ama bugün itfaiye aracımız çok farklı bir görevi üstlendi, gelin arabası oldu" dedi.
Damat Serkan İrhan ise Elazığ'da itfaiye eri olarak 10 yıldır görev yaptığını ifade ederek, "Mesleğime âşık bir insanım. Görevimi severek yapıyorum. İtfaiye aracını gelin arabası yapmak için durumu müdürümüzle paylaştık, sağ olsun o da uygun gördü ve gelin için güzel bir sürpriz oldu" diye konuştu.

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