Elazığ'da gözaltındaki 23 askeri personel adliyeye sevk edildi (2)

16'SI TUTUKLANDI
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin jandarmadaki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Elazığ, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Kütahya, Manisa, Denizli, Antalya, Gaziantep, Samsun, Tokat, Çorum, Trabzon, Erzincan, Bingöl ve Niğde'de eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 23 askeri personel bu sabah adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 23 askeri personelden 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 7'si adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.
16'SI TUTUKLANDI