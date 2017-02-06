Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Eski milletvekili kazada hayatını kaybetti
Eski milletvekili kazada hayatını kaybetti
Yüksekova'da PKK'nın üst düzey yöneticisi yakalandı
PKK'nın üst düzey yöneticisi yakalandı
Kamu kuruluşu dev şirketlere ait hisseler Türkiye Varlık Fonu’na devredildi
THY ve Halkbank hisseleri de...
Trump yönetimi Temyiz Mahkemesi'nde de aradığını bulamadı
Trump'a bir darbede Temyiz Mahkemesi'nden

Elazığ'da FETÖ operasyonu: 22 polis tutuklandı

ELAZIĞ'da Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 35 eski emniyet personelinden 22'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada,...

Elazığ'da FETÖ operasyonu: 22 polis tutuklandı
ELAZIĞ'da Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 35 eski emniyet personelinden 22'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ soruşturmasında daha önce ihraç edilen emniyet personeline yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 35 kişiden 22'sinin tutuklandığı belirtildi. Valilik açıklamasında, "Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce FETÖ/PDY terör örgütüne müzahir oldukları için kamu görevinden ihraç edilen ve aralarında Bylock kullanıcıları da bulunan eski 35 emniyet mensubuna yönelik 26 Ocak 2017 tarihinde yapılan eşzamanlı operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınan 33 şüpheli 6 Şubat 2017 tarihinde adliyeye sevk edilmiş olup çıkarıldıkları mahkemece 8’i rütbeli 22 şahıs tutuklanmış, 3’ü rütbeli 11 şahıs adli kontrol şartı ile serbest kalmıştır" denildi.   

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.