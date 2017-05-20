Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Edirne Belediye Başkanı Gürkan, Selanik'te evlendi
Başkanı Gürkan, Selanik'te evlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın HSK kararları Resmi Gazete'de
rdoğan'ın HSK kararları Resmi Gazete'de
Sözcü Gazetesi avukatı Celal Ülgen "Buradan FETÖ'cü çıkmaz"
"Sözcü'den Fetü'cü çıkmaz"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'dan Sözcü Gazetesi'ne operasyon açıklaması
İrfan Fidan'dan Sözcü Gazetesi'ne operasyon...

Elazığ'da dolu, Bingöl'de fırtına, hayatı olumsuz etkiledi

ELAZIĞ'da dün gece sağanak yağmurdan sonra etkili olan dolu, ekili alanlara zarar verdi. Baskil İlçesi'ne bağlı 23 köydeki kayısı ağaçları ve üzüm bağları zarar gördü. Bingöl'de ise fırtına nedeniyle oluşan hortum çevreye zarar...

Elazığ'da dolu, Bingöl'de fırtına, hayatı olumsuz etkiledi
ELAZIĞ'da dün gece sağanak yağmurdan sonra etkili olan dolu, ekili alanlara zarar verdi. Baskil İlçesi'ne bağlı 23 köydeki kayısı ağaçları ve üzüm bağları zarar gördü. Bingöl'de ise fırtına nedeniyle oluşan hortum çevreye zarar verirken, 2 kişi hastanelik oldu.
Elazığ kent merkezi ve bazı ilçelerde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, sele dönüştü. Yağmur sonrası başlayan dolu ise ekili alanara büyük hasar verdi. Dolu yağışı özellikle Baskil İlçesi'ne bağlı 23 köyde çok sayıda kayısı bahçesi ile üzüm bağlarına büyük zarar verdiği öğrenildi. Üreticiler geçtiğimiz yıllarda don nedeniyle büyük bir hasara uğradıklarını, bu yıl bu zararı telafi etmeyi düşündüklerini ancak, dolu yağışıyla bir kez daha hasara uğradıklarını söyledi.
Bugün öğlen saatlerinde da yağmur sonrası başlayan dolu, kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Yolda yürürken doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kaldırımdaki işyerlerinin kepenklerinin altına girerek, korunmaya çalıştı.
BİNGÖL'DE 2 KİŞİ YARALANDI
Bingöl'de ise Sancak Beldesi’nde çıkan hortumda 2 kişi yaralandı. Yağışla beraber oluşan fırtına, yerini hortuma bıraktı. Hortum nedeniyle bölgedeki bazı evlerin çatıları uçtu. Çatılardan kopan parçalar, 2 köylünün üzerine düştü. Yaralanan 2 kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246