Elazığ'da dolu, Bingöl'de fırtına, hayatı olumsuz etkiledi

ELAZIĞ'da dün gece sağanak yağmurdan sonra etkili olan dolu, ekili alanlara zarar verdi. Baskil İlçesi'ne bağlı 23 köydeki kayısı ağaçları ve üzüm bağları zarar gördü. Bingöl'de ise fırtına nedeniyle oluşan hortum çevreye zarar verirken, 2 kişi hastanelik oldu.Elazığ kent merkezi ve bazı ilçelerde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, sele dönüştü. Yağmur sonrası başlayan dolu ise ekili alanara büyük hasar verdi. Dolu yağışı özellikle Baskil İlçesi'ne bağlı 23 köyde çok sayıda kayısı bahçesi ile üzüm bağlarına büyük zarar verdiği öğrenildi. Üreticiler geçtiğimiz yıllarda don nedeniyle büyük bir hasara uğradıklarını, bu yıl bu zararı telafi etmeyi düşündüklerini ancak, dolu yağışıyla bir kez daha hasara uğradıklarını söyledi.Bugün öğlen saatlerinde da yağmur sonrası başlayan dolu, kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Yolda yürürken doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kaldırımdaki işyerlerinin kepenklerinin altına girerek, korunmaya çalıştı.BİNGÖL'DE 2 KİŞİ YARALANDIBingöl'de ise Sancak Beldesi’nde çıkan hortumda 2 kişi yaralandı. Yağışla beraber oluşan fırtına, yerini hortuma bıraktı. Hortum nedeniyle bölgedeki bazı evlerin çatıları uçtu. Çatılardan kopan parçalar, 2 köylünün üzerine düştü. Yaralanan 2 kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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