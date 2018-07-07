Elazığ'da dereye düşen köpeği itfaiye kurtardı

ELAZIĞ'da aşırı sıcaklar nedeniyle bitkinleşip, dereye düşen köpek, itfaiye ekibinin çalışması sonucu kurtarıldı. İtfaiye görevlileri, köpeği sedyeyle araca taşıyıp hayvan hastanesine teslim etti.

Elazığ'ın merkeze bağlı Örençay Köyü'nde aç ve susuz kalan köpek, aşırı sıcakların da etkisiyle bitkinleşerek dereye düştü. Suyun içinde hareketsiz duran köpeği fark eden ve çıkarmaya çalışan vatandaşların çabası sonuçsuz kalınca, durum Elazığ Belediyesi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, köpeği dereden çıkarıp, sedye ile araca taşıdı. İtfaiye ekipleri, bitkin düşen köpeğe ilk olarak su ve yiyecek verdi. Kurtarılan köpek daha sonra Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ekiplerine teslim edilerek, tedaviye alındı.



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