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Elazığ'da çökme tehlikesi olan 3 bina tahliye edildi
GENEL 28.01.2020, 20:12
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ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören 3 bina, çökme tehlikesi nedeniyle AFAD ekiplerince tahliye edildi.
Elazığ kent merkezindeki Nailbey, Kamil Gökçe ile Yenice mahallerinde bulunan 3 bina, 24 Ocak tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gördü. Akşam saatlerinde hasar gören binalarda AFAD ekiplerince yapılan incelemede çökme riski nedeniyle tahliye kararı verildi. Kararın ardından 3 mahalleye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Apartman sakinleri AFAD ekiplerince tahliye edilirken, binaların bulunduğu sokaklarda ise güvenlik önlemi alındı.
Elazığ kent merkezindeki Nailbey, Kamil Gökçe ile Yenice mahallerinde bulunan 3 bina, 24 Ocak tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gördü. Akşam saatlerinde hasar gören binalarda AFAD ekiplerince yapılan incelemede çökme riski nedeniyle tahliye kararı verildi. Kararın ardından 3 mahalleye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Apartman sakinleri AFAD ekiplerince tahliye edilirken, binaların bulunduğu sokaklarda ise güvenlik önlemi alındı.
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