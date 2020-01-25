Elazığ'da çöken iki binada arama çalışmaları sürüyor

ELAZIĞ'da meydana gelen depremde kent merkezinde çöken 4'er katlı iki binanın enkazında arama çalışmaları devam ediyor.

Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde, Elazığ merkezde Mustafa Paşa Mahallesi'nde aynı sokakta bulunan 4'er katlı iki bina çöktü. Depremin ardından AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri, iki binada arama-kurtarma çalışması başlattı. Yıkılan binalardan birisinde şu ana kadar 6 kişinin yaralı olarak çıkarıldığı belirtildi. Son çıkarılan yaralıya sabah saatlerinde ulaşıldı. Enkazdan çıkarılan yaralı, sedyeye konulup elden ele taşınarak ambulansa ulaştırılarak hastaneye kaldırıldı. Kurtarma çalışmalarının devam ettiği çöken binanın hemen bitişiğinde bulunan diğer binanın çökme riskine karşı ise vinçlerle destek yapılarak, önlem alındı.

AKUT SORUMLUSU: KAYIPLARA ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ

Arama-kurtarma çalışmalarına katılan AKUT operasyon sorumlusu Murat Boz, çöken iki binanın enkazında da ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü, iki enkazda da kayıplar olduğu yönünde bilgi olduğunu söyledi. Boz, "İki binada da kayıpların olduğu bilgisi var. Biz kayıplara ulaşmaya çalışıyoruz. Biz onunla ilgili bir emareye rastlayamadık. Canlı bir kişiye ulaşma ümidiyle çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Boz, yıkılan iki binayla ilgili ise, "Aslında bu bölgedeki binalar yeni; ama arada kalan eski binalar da var. Demir yapısına bakarsanız yıkılan binaların eski olduğunu görebilirsiniz. 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılması bu binaların güçsüz olduğuna işaret ediyor" ifadelerini kullandı.



