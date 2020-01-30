Elazığ'da çadır alanları dezenfekte ediliyor

ELAZIĞ Belediyesi'nce depremzedeler için oluşturulan çadır alanları dezenfekte ediliyor.

Elazığ'da depremzedeler için kurulan çadır alanları belediye ekipleri tarafından dezenfekte ediliyor. Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan dezenfekte çalışmaları kapsamında virüs, bakteri ve mantara karşı ilaçlama yapıldı. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Şehrimizde yaşanan depremin ardından kurulan çadır alanlarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından başlatılan dezenfekte işlemi devam ediyor. Ekiplerimiz tarafından virüs, bakteri ve mantara karşı yapılan ilaçlama çalışmaları şehir genelinde rutin olarak devam edecek olup, vatandaşlarımızın çadır kurulan alanlarda çöp ve benzeri atıkları, alanlarda bulunan kovalara atmaları gerekmektedir" denildi.



