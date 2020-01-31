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Elazığ'da, ağır hasarlı Petek Sitesi yıkılıyor
GENEL 31.01.2020, 16:03
ELAZIĞ'da, 6.8'lik depremde ağır hasarlı olduğu tespit edilen, Sürsürü Mahallesi'ndeki Petek Sitesi'nin kontrollü yıkımına başlandı.
Elazığ Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak Cuma günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Dilek Apartmanı'nın bulunduğu Sürsürü Mahallesi'ndeki Petek Sitesi'nin ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle yıkımına başlandı. Dairelerindeki eşyalarını tamamen boşaltan mahalle sakinleri, siteden ayrıldı. Ekipler, 2 iş makinesiyle ağır hasarlı sitenin yıkımını kontrollü sürdürüyor.
Elazığ Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak Cuma günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Dilek Apartmanı'nın bulunduğu Sürsürü Mahallesi'ndeki Petek Sitesi'nin ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle yıkımına başlandı. Dairelerindeki eşyalarını tamamen boşaltan mahalle sakinleri, siteden ayrıldı. Ekipler, 2 iş makinesiyle ağır hasarlı sitenin yıkımını kontrollü sürdürüyor.
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