Flaş HaberElazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem
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Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem Karadeniz'de de hissedildi
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğünde deprem, Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun ve Çorum'da da hissedildi.
GENEL 24.01.2020, 22:05 24.01.2020, 22:14
ELAZIĞ'DAKİ DEPREM KARADENİZ'DE DE HİSSEDİLDİ
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğünde deprem, Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon, Ordu, Samsun ve Çorum'da da hissedildi.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtilen deprem, Şırnak, Mardin, Diyarbakır'ın yanı sıra Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon, Ordu, Samsun ve Çorum'da da hissedildi.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan vatandaşlar, evlerinde yaşadıkları bu anları cep telefonu kamerası tarafından görüntüledi. Görüntülerde, evlerin tavanında bulunan avize ve lambaların kıs süre sallandığı görülüyor.
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