Elazığ'da 40 kadına seyis kursu

GIDA Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Türkiye Jokey Kulübü ve İŞKUR ile Halk Eğitim Müdürlüğü'nün ortak yürüttüğü kadın çiftçiler tarımsal yayım projesi kapsamında başlatılan 'Kırsalda kadın seyisler yetişiyor' kursu başladı. Kursa katılan 40 kadın, uzmanlar tarafından verilen eğitime katılarak seyis olacak.

Elazığ Hipodromu'nda 40 kadın kursiyerle başlayan ve 46 gün sürecek olan 'Kırsalda kadın seyisler yetişiyor' programının açılış törenine Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Turan Karahan, Elazığ Hipodrom Müdürü Erdoğan Temiz ve Hankendi Çiftçi Kadınlar Derneği üyeleri ile kursiyer kadınlar katıldı.

Burada konuşan Elazığ Hipodrom Müdürü Erdoğan Temiz, kadın seislerin Türkiye'de ilk olacağını belirterek, "Ülkemiz adına bir ilk olması nedeniyle büyük bir iş olduğunu düşünüp ve bu doğrultuda yola çıktık. Şu anda da bunun uygulamaya geçişini görmekten son derece mutluyuz. Kursumuzun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne denk gelmesinin ayrı bir önemi var. Tüm kursiyer adaylarımıza hayırlı olmasını diler, başarılar diliyorum. Sektörümüzde ilk olacaklarından, onun için buna çok önem vermelerini, kendilerinden rica ediyorum. Gerçekten bu kursu bitirmekle çok önemli bir iş başaracaklar" dedi.

İNGİLTERE'DE SEYİSLERİN YÜZDE 70'İ KADIN

İngiltere'deki seyislerin yüzde 70'ini kadınların oluşturduğunu aktaran Temiz, "Buradan mezun olacak seyisler Türkiye'deki ilk kadın lisanslı seyisler olacak. Sektörümüzde kadın seyisimiz yok. Zaten yola çıkışımızın amacı da sektöre kadınların da katılımını sağlamak. Çünkü atlar sevgiyle büyüyen, insanı en iyi hisseden canlıdır. Kadınlardaki anaçlık duygusunu canlıya çok iyi iletebilen kişilerdir. İngiltere'deki seyislerin yüzde 70'ini kadınlar oluşturmaktadır. Biz bu eksikliği Türkiye'de gördüğümüz için böyle bir proje başlattık. Umarım bu bir örnek olup tüm Türkiye'ye yayılacaktır. Elazığ'da bunun ilk olması da kayda değer bir durumdur" diye konuştu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Turan Karahan da yaptığı konuşmada, fark olsun diye bu programı Elazığ'da başlattıklarını ifade ederek, "Türkiye'de ilk defa 46 gün sürecek bir eğitim sonunda lisanslı kadın seyis yetiştiriciliği kursunu başlatıyoruz. Şimdi şu soru sorulabilir? Lisans verildikten sonra kadınlara nasıl bir avantaj sağlanacak? Seyislik lisanslarını alan kadınlar, lisanslarını aldıktan sonra hipodromda bulunan atların bakımını yapmak, yetiştirmek, yarışlara hazırlamak için çalışabilirler. İkincisi otellerde hipoterapi dediğimiz at biniciliği işlerinde çalışabilirler. Özel okullarda at biniciliği ile çalışmalar yapılıyor. Biz bu kursumuzu hem kadınlara yönelik olması, hem de istihdama yönelik olmasından dolayı önemsiyoruz. Kurs süresince bütün kursiyerlerimize günlük 20 lira İŞKUR destekte bulunacak" dedi.

Seyislik kursuna katıldığı için duyduğu memnuniyeti dile getiren Pınar Tıraç ise, iş sahibi olacağı için de ayrıca sevindiğini anlattı.



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