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Elazığ'da 39 engelli genç, bir günlük temsili askerlik yaptı 

Erkan BAY/ELAZIĞ,() - ELAZIĞ’da yaşayan 39 engelli genç, 8'inci Kolordu Komutanlığı'nda düzenlenen törenle bir günlük temsili askerlik yaptı. Elazığ 8'inci Kolordu Komutanlığı'nda gerçekleştirilen yemin törenine katılan 39 engelli...

Elazığ'da 39 engelli genç, bir günlük temsili askerlik yaptı 

Erkan BAY/ELAZIĞ,() - ELAZIĞ’da yaşayan 39 engelli genç, 8'inci Kolordu Komutanlığı'nda düzenlenen törenle bir günlük temsili askerlik yaptı.
Elazığ 8'inci Kolordu Komutanlığı'nda gerçekleştirilen yemin törenine katılan 39 engelli asker, nizamiye önünde davul ve klarnet eşliğinde karşılandı. Kayıtlarını yaptırarak, komutanlardan askerlik eğitimi alan engelli gençlere, daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinden bulunan silah, askeri araç ve helikopterler tanıtıldı. Daha sonra yemin töreninin yapılacağı alana geçen engelli gençler, ellerini Türk Bayrağı ve silahların üstüne koyarak yemin etti. Yemin töreninin sonunda engelli Piyade Er Abdulkadir Yavuz, yaş kütüğüne plaket çaktı. Engelli gençler, öğle yemeğini yedikten sonra teskere aldı.
8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş yaptığı açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerim; biraz önce özgürlüğümüzün simgesi bayrağımızın gölgesinde ettiğiniz yeminle Türkiye Cumhuriyeti'nin, Atatürk ilkelerinin yılmaz bekçisi olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin birer ferdi oldunuz. Sizler, bugün bizlere yüreğinizle nasıl asker olunacağını gösterdiniz ve ispat ettiniz. İşte Türk evladı budur, asker doğar asker ölür. Askerlik aşkıyla çarpan yüreğiniz vatanın teminatıdır. Sizler Yahya Çavuşlarsınız, Seyit Onbaşılarsınız, Ulubatlı Hasanlarsınız, Ömer Halis Demirlersiniz, Mehmetçiklerimizsiniz. Sizler var oldukça Türkiye Cumhuriyeti devleti sonsuza kadar bölünmez bir bütün, hür ve bağımsız olarak yaşamaya devam edecektir" diye konuştu.

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