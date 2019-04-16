Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nca, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 3.6 büyüklüğündeki deprem saat 20.47'de meydana geldiği açıklandı. Yerin 6.98 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle hasar oluşmadığı belirtildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nca, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 3.6 büyüklüğündeki deprem saat 20.47'de meydana geldiği açıklandı. Yerin 6.98 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle hasar oluşmadığı belirtildi.