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Elazığ'da 105 köy yolu, kardan kapandı
ELAZIĞ'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 105 köy yolu, ulaşıma kapandı. Kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden olurken, merkez...
GENEL 05.01.2020, 14:38
ELAZIĞ'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 105 köy yolu, ulaşıma kapandı.
Kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden olurken, merkez ve ilçelere bağlı 105 köyün yolu kapandı. İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri, kardan kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
Kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden olurken, merkez ve ilçelere bağlı 105 köyün yolu kapandı. İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri, kardan kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
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