Elanur, tedavisi için yardım bekliyor

AYDIN'ın Germencik İlçesi'nde, doğumundan 4 ay sonra epilepsi (sarılık) teşhisi konulan, doktorların henüz teşhis koyamadığı başka bir rahatsızlığı daha olabileceğini bildirdiği 13 aylık Elanur Gümüş'ün ailesi zor durumda kaldı. Geçirdiği nöbetler nedeniyle belden aşağısı tutmayan, görme ve konuşma yetisini kaybeden 13 aylık Elanur Gümüş'ün maddi durumu yeterli olmayan ailesi tedavisi için yetkililerden ve hayırsevelerden yardım istedi.

Ortaklar Mahallesi'nde oturan 38 yaşındaki Cahit Gümüş ve 35 yaşındaki Güler Gümüş çiftinin, 3 çocuğundan 13 aylık olan Elanur Gümüş, 4 aylık bebekken rahatsızlandı. İzmir Behçet Uz Çocuk Sağılığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde minik Elanur'a sarılık teşhisi konulup, tedavisine başlandı. Tedavisi sırasında sık nöbet geçiren Elanur, görme ve konuşma yetisini kaybetti. Minik Elanur'un belden aşağısı da felç oldu. Yatağa bağımlı olarak oksijen verilerek yaşatılan Elanur, geçen 30 Haziran'da 17 gün yoğun bakımda tutuldu, o günden sonra da hep hastanelerde kaldı. Son olarak geçen 10 Ekim'de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Elanur, burada da 18 Aralık'a kadar yoğun bakımda tutuldu.

Doktorlar, ailesine epilepsi hastalığı haricinde altta yatan başka bir hastalığın olduğunu söyledi. Hastanede yoğun bakımdayken geçirdiği nöbet nedeniyle kısa bir süre kalbi duran kızının 14 gün bilinci kapalı kaldığını anlatan Güler Gümüş, "Kendine geldiğinde gözleri görmez oldu. Evde cihaza bağlı olarak yaşayacağını söylediler. Biz de 'Hiç olmazsa çocuk nefes alsın ama yanımızda olsun' dedik, kendisini eve çıkardık. Mamayla beslerebiliyor. Mamasının fiyatı ise 550 TL. Bunun 150'sini ancak devlet karşılıyor. Yavrum için hergün gözyaşı döküyorum. Yavrumu ne olur kurtarsınlar" dedi.

"TAHLİL İÇİN YAKLAŞIK 6 BİN LİRA GEREKİYOR"

Kızının yanında olabilmek için şoförlüğü bırakan Cahit Gümüş ise, kızı Elanur'un bakımı ağır olduğu için işinden sürekli izin almak zorunda kaldığını söyledi. Baba Gümüş, şöyle dedi:

"Kamyon şoförlüğü yaptığım için sürekli şehir dışına çıkmak zorundaydım. Ben şehir dışındayken eşim kızımıza bakmakta zorlanıyordu. Çaresiz kalıp, işi bıraktım. İştn ayrılınca maddi olarak tükendik. Doktorlar kızımın her geçen gün ilerleyen uyuyan hastalığına teşhis koymaya çalışıyor. Ancak, halen bir sonuç alınamadı. Yunt dışında bir tahlilinin yapılmazsı gerekiyor. Tahlilin fiyatı 6 bin lira civarındaşymı. Ancak, yaptırcak ekonomik gücümüz yok. kızım cihaza bağlı yaşadığı için elektrik faturası bile 430 lira geliyor. Ödemekte zorlanıyoruz. Kızım için gerekli olan oksijen tüpü ve diğer çihazları otomobilimi satarak aldım. Elektrik kesintisi olduğunda zorda kalmayalım diye bir de jenaratör aldım. Ancak, artık dayanacak gücüm kalmadı. Kızım her geçen gün gözümün önünde eriyor. Yetkililelerden ve hayırseverlerden kızımın tedavisi için yardım bekliyoruz."



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