El emeği ürünlerini satıp, kızlarını okutuyor

SAMSUN’da emekli olduktan sonra dekoratif el sanatları ürünlerini tasarlayıp satışını gerçekleştiren evli ve 2 çocuk annesi Özden Şenpınar Özcan (50), hem ev ekonomisine hem de üniversiteden okuyan kızlarının masraflarının karşılanmasına katkıda bulunuyor.Samsun’da İl Sağlık Müdürlüğü’nden 4 yıl önce emekli olan Özden Şenpınar Özcan, çocukluğundan bu yana hobi olarak yaptığı dekoratif el sanatları atölyesini açtı. Yaptığı işten zevk aldığını belirten Özcan, atölyesinde yaptığı bebek ürünleri, kapı süsleri, keçe ürünleri, keçe sabunlukları, dikiş ve örgülerini Türkiye’den ve yurt dışından müşterilerine satıyor.Çocukluğundan beri el ürünlerinin ilgisini çektiğini belirten Özden Şenpınar Özcan, "2 kızımla birlikte bunu daha da geliştirdim. Emekli olmadan önce evde hobi olarak yapıyordum. Emekli olduktan sonra da bir dükkan açmaya karar verdim. Amacım herkesin neyi nasıl yaptığımı görmesiydi. Bir şeyler üretmekten ve ortaya çıkartmaktan çok zevk alıyorum” dedi.Kadınlara seslenen Özcan, “El becerileri olan kadınlar vazgeçmesinler. Sosyal medyadan yaptıkları ürünleri sergilesinler. Türkiye’nin birçok yerine hatta yurt dışına bile ürünlerimi gönderiyorum. Üretmek çok güzel bir şey. Üreten kadın her zaman kazanır. KOSGEB sertifikam var ama onu değerlendiremedim. Başvuru yaptığım dönemde emekliye hibe veremediklerini söylediler. Belki ileriki dönemlerde KOSGEB’e başvuru yapabilirim” diye konuştu.'HEM MADDİ HEM MANEVİ ZEVK'8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Samsun’da yapılan Amazon Çarşısı'nın kadınlar için çok önemli bir sergi olduğunu dile getiren Özcan, ev ekonomisine ve üniversitede okuyan çocuklarının eğitim masraflarına katkıda bulunduğunu belirterek, "Emekli maaşım var ama üniversitede de 2 çocuk okutuyorum. Çocuklarımdan İpek Özcan (21), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nde, Buket Özcan (19) ise Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği'nde okuyor. Yaptığım işlerde ev ekonomisine, eşime ve çocuklarıma faydalı oluyorum. Ayrıca yaptığım ürünlerin karşılığını almak çok güzel bir şey. Maddi zevkin yanında manevi zevki de çok güzel. Herkes ekonomiye katkıda bulunmalı ve elinden gelen her şeyi yapmalı” dedi.

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