Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile görüşmeye açığız
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile...
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle...
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli' kilitledi
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli'...
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor

El dokuması halılar, haftanın 5 günü mezatta

KAYSERİ'de Halıcılar Odası'nın 10 yıldır, el dokuması halılar, haftanın 5 günü düzenlenen mezatta satışa çıkarılıyor. Kök boyalı el dokuması halıları ile ünlü Kayseri'deki mezata 12 ilden katılım oluyor. Esnaf ve Sanatkarlar...

El dokuması halılar, haftanın 5 günü mezatta
KAYSERİ'de Halıcılar Odası'nın 10 yıldır, el dokuması halılar, haftanın 5 günü düzenlenen mezatta satışa çıkarılıyor. Kök boyalı el dokuması halıları ile ünlü Kayseri'deki mezata 12 ilden katılım oluyor.
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları'na bağlı Halıcılar Odası, merkez Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Anadolu İş Merkezi'nde yaklaşık 10 yıldır sürdürdüğü mezat ile geleneksel halıcılığı sürdürmeye çalışıyor. Haftanın 5 günü 13.30- 16.00 saatleri arasında yapılan mezatta, Türkiye'nin 4 bir noktasından toplanan el ve makine halıları, farklı bölgelerden gelen halı tutkunlarının beğenisine sunuluyor. Günlük 60'a yakın el ve makine halısı ile kilim mezatı yapıldığına dikkat çeken Halıcılar Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Baktır, "Halıcılar Odası olarak kurduğumuz bu mezat salonunda Kayseri ve çevresindeki bütün halılar kayıt altına alınmak suretiyle mezata getirilerek gerçek değeri bulunmak suretiyle satılıyor. Buraya gelen halıların geneli evde kullanılmayan, ihtiyaç fazlası ya da bazı insanlar maddi ihtiyaçlarını gidermek için getirdikleri halıdır. 10 yıldır hizmet veren mezat, Türkiye genelindeki tüm el halısı tutkunlarına hitap ediyor. Haftanın 5 günü hizmet veren mezatta el halıları alınarak ve satılarak el halıcılığı ayakta tutulmaya çalışılıyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328