El dokuması halılar, haftanın 5 günü mezatta

KAYSERİ'de Halıcılar Odası'nın 10 yıldır, el dokuması halılar, haftanın 5 günü düzenlenen mezatta satışa çıkarılıyor. Kök boyalı el dokuması halıları ile ünlü Kayseri'deki mezata 12 ilden katılım oluyor.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları'na bağlı Halıcılar Odası, merkez Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Anadolu İş Merkezi'nde yaklaşık 10 yıldır sürdürdüğü mezat ile geleneksel halıcılığı sürdürmeye çalışıyor. Haftanın 5 günü 13.30- 16.00 saatleri arasında yapılan mezatta, Türkiye'nin 4 bir noktasından toplanan el ve makine halıları, farklı bölgelerden gelen halı tutkunlarının beğenisine sunuluyor. Günlük 60'a yakın el ve makine halısı ile kilim mezatı yapıldığına dikkat çeken Halıcılar Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Baktır, "Halıcılar Odası olarak kurduğumuz bu mezat salonunda Kayseri ve çevresindeki bütün halılar kayıt altına alınmak suretiyle mezata getirilerek gerçek değeri bulunmak suretiyle satılıyor. Buraya gelen halıların geneli evde kullanılmayan, ihtiyaç fazlası ya da bazı insanlar maddi ihtiyaçlarını gidermek için getirdikleri halıdır. 10 yıldır hizmet veren mezat, Türkiye genelindeki tüm el halısı tutkunlarına hitap ediyor. Haftanın 5 günü hizmet veren mezatta el halıları alınarak ve satılarak el halıcılığı ayakta tutulmaya çalışılıyor" dedi.



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