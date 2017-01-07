El-Bab'tan Başkan Yılmaz'a selam

SAMSUN,() - FIRAT Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye El Bab'ta görevli Samsunlu bir asker, terörle mücadelede kullandıkları bombalar üzerine Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın adını yazarak selam gönderdi.

Suriye'de görev yapan Samsunlu bir asker, memleketini unutmadı. Terörle mücadelede kullanılan bombanın üzerine Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın adını yazarak, selam gönderdi. Samsunlu asker, üzerine Başkan Yılmaz'ın adını yazdığı bombanın fotoğrafını çekerek kendisine mesajla olarak gönderdi.

Bu anlamlı selam üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, zor şartlarda görev yapan askere kendisi de selam göndererek, her zaman dua ettiklerini belirtip, fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Başkan Yılmaz, fotoğrafa "El Bab'tan selam var. Ahmet kardeşimin mesaj ile gönderdiği bu fotoğrafı paylaşmak istedim. Çok zor şartlarda çok kutsal bir görev sürdüren Fırat Kalkanı ekiplerine selam olsun. Biz her zaman duacılarıyız. Allah'ım yardımcıları olsun" yorumunu yaptı.

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