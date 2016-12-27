El Bab'ta yaralanan uzman erbaş Bozarslan şehit oldu (2)

ŞEHİDİN EVİNE TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

Tatvan 10'uncu Komando Tugayı’nda sözleşmeli er olarak görev yapan ve geçici görevle Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan Muhammed Bozarslan’ın şehitlik haberini Hıdırşah Mahallesi'nde yaşayan yakınlarına, Belediye Başkanı Ak Partili Necati Gürsoy, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Savaş Dalgıç, bazı yetkililer ile sağlık ekipleri haber verdi. Bozarslan’ın şehit olduğu haberini alan ilçe halkının ve yakınlarının akın ettiği şehidin baba evine Türk Bayrakları asıldı.

Oğullarının yaralı olduğunu öğrenince Ankara'ya giden Nejla ve Maşallah Bozarslan çifti, yarın şehit Muhammet Bozarslan'ın cenazesiyle birlikte Adilcevaz'a gelecek. Şehit Muhammet Bozarslan'ın cenazesi yarın Adilcevaz Belediye Meydanı'nda yapılacak törenin ardından Hıdırşah Mahallesi'nde bulunan Burhaniye Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Şehit Muhammed Bozarslan’ın amcası Alaattin Bozarslan’ın da, vatani görevini yaparken, 1995 yılında Tunceli kırsalında PKK’lılarla girdiği çatışmada şehit olduğu kaydedildi.

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