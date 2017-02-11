El Bab şehidini 10 bin kişi son yolculuğuna uğurladı

Zafer TOKUŞ- Aziz GÜVENER- Serhat YAĞIZ/KAYNARCA (Sakarya), () - SURİYE'nin El Bab bölgesinde Rus uçaklarının kazaen vurması sonucu şehit olan 23 yaşındaki sözleşmeli er Ömer Akkuş, teröre 5 ayda 4'üncü şehidini veren Sakarya'nın Kaynarca İlçesi'nde, yaklaşık 10 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Fırat Kalkanı operasyonuna katılan tankçı sözleşmeli er Ömer Akkuş, El Bab'da Rus uçaklarının kazaen vurması sonucu şehit oldu. Şehit Ömer Akkuş'un cenazesi bugün Kaynarca Uzakkışla Mahallesi'ndeki babaevine son kez getirildi. Burada alınan helalliğin ardından şehidin cenazesi askeri törenle Uzakkışla Camii'ne getirildi. Çiftçilikle geçimini sağlayan Mahmut Akkuş'un 8 çocuğundan en küçüğü olan şehit sözleşmeli er Ömer Akkuş'un Türk Bayrağı'na sarılı tabutuna sarılan kardeşleri gözyaşı döktü. Şehidin babası kamuflaj kaban giydirilirken, kız kardeşinin de askeri kıyafet giydiği görüldü.

Cenazeye Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Ak Parti Sakarya Milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün, Mustafa İsen, Recep Uncuoğlu ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Şehidin annesi Ayşe Akkuş rahatsızlandığı için cenazeye katılamadı. Şehidin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından tekbirler eşliğinde taşınarak Uzakkışla Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şehit Ömer Akkuş, Kaynarca İlçesinin son 5 ayda teröre verdiği 4'üncü şehit oldu. Kaynarca Kaymakamı Kemal Şahin ise aynı operasyonda şehit olan yeğeni Uzman Çavuş Mehmet Şahin'in Kahramanmaraş'taki cenazesine katıldığı için törende bulunamadı.

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