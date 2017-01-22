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El Bab şehidi Uzman Çavuş Emre Doruk toprağa verildi

Hakan KABAHASANOĞLU / ALUCRA(Giresun), () - FIRAT Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye’de terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Emre Doruk, memleketi Giresun’un...

El Bab şehidi Uzman Çavuş Emre Doruk toprağa verildi

Hakan KABAHASANOĞLU / ALUCRA(Giresun), () - FIRAT Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye’de terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Emre Doruk, memleketi Giresun’un Alucra İlçesi Akçiçek Köyü'nde toprağa verildi.

Dün Gaziantep’te düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı’na getirilen, ardından da Giresun'un Alucra İlçesi Devlet Hastanesi morguna konulan uzman çavuş Emre Doruk’un cenazesi öğle saatlerinde Merkez Camisi'ne getirildi. Törene Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin yanı sıra Giresun Valisi Hasan Karahan, 3'üncü Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Alucra Belediye Başkanı Asım Kaymakçı, çevre ilçelerin belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile binlerce vatandaş katıldı. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, şehidin gözyaşı döken annesi Havva ve babası Hasan Doruk ile yakınlarına başsağlığı dilediğinde bulundu.
Şehit Doruk'un cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Akçiçek Köyü'ne gönderilirken, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ve 3. Ordu Komutanı İsmail Serdar Savaş şehidin naaşına omuz verdi. Şehit Uzman Çavuş, köyünde toprağa verildi.  

Suriye’nin kuzeyindeki El Bab’ın Suflaniyah bölgesinde önceki gün terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, aralarında Piyade Uzman Çavuş  Emre Doruk'un da aralarında bulunduğu 5 uzman çavuş şehit olmuştu.

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