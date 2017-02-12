El Bab şehidi Teğmen Yayla'nın acı haberi ailesine ulaştı

Tahsin GÜNER / ANKARA, () - FIRAT Kalkanı Harekatı'nın 173 gündür devam ettiği Suriye'nin El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ ile çıkan çatışmada şehit olan 25 yaşındaki Teğmen Furkan Yayla'nın Ankara'da oturan ailesine acı haber verildi.

Teğmen Yayla'nın, Ankara'nın Keçiören İlçesi'nde oturan ailesine şehadet haberi, sağlık ekipleri eşliğinde, askeri yetkililer tarafından verildi. Oğullarının şehit haberini alan Etem ve Hülya Yayla çifti gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evinin bulunduğu apartmanla çevredeki binalara Türk bayrakları asıldı. Acı haberle yıkılan Teğmen'in ailesi, oğulları için yapılacak törene katılmak üzere Gaziantep'e götürüldü. Şehidin babası Etem Yayla'nın havaalanına giderken, "Hocaları evladı gibi severdi. Birincilikle bitirdi okulu" sözleriyle anne Hülya Yayla'nın oğlunun fotoğrafına sarılması yürekleri dağladı.

İki kardeş olduğu belirtilen şehit Teğmen Yayla'nın bekar olduğu öğrenildi. Şehit Teğmen Furkan Yayla'nın Gaziantep'te yapılacak törenin ardından memleketi Giresun'un Çanakçı İlçesi'ndeki Akköy Köyü'ne defnedileceği bildirildi.

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