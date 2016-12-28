El Bab şehidi Astsubay Furkan Yavaş'ı, ailesi el ele uğurladı (2)

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Fırat Kalkanı harekatında El Bab'da şehit olan bordo bereli askerlerden Astsubay Kıdemli Çavuş Furkan Yavaş için Gaziemir'deki Gülhane Camisi'nde, yağmur altında düzenlenen cenaze törenine baba Süleyman Sırrı Yavaş, anne Zeynep Yavaş, kız kardeşi Nisa Garipoğlu, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, AK Parti İzmir milletvekilleri Kerem Ali Sürekli ve Atilla Kaya, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır ile çok sayıda askeri yetkili ile vatandaşlar katıldı.

Öğleyin kılınan cenaze namazından sonra şehit askerin tabutunu silah arkadaşları omuzlarına aldı. Şehit cenazesi top arasında taşındığı sırada ailesi de el ele yürüdü.

Tören katılan vatandaşlar da 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Şehidim hakkını helal et bize' sloganı attı.

Şehit bordo bereli Astsubay Kıdemli Çavuş Furkan Yavaş'ın cenazesi, Kadifekale Şehitliği'nde toprağa verildi.

Taylan YILDIRIM /İZMİR () -

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