El Bab şehidi astsubay, anne ve babasından helallik istemiş (3)

'SENİ ALLAH'A EMANET EDİYORUM'

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Komando Astsubay Yunus İşcan'ın cenaze namazı Şalgamlı Mahallesi'ndeki meydanda kılındı. Burada tabuta sarılan şehidin eşi Hafife Özden İşcan, "Aşkım seni çok seviyorum, seni Allah'a emanet ediyorum. Oğlumuz da bana emanet merak etme, sen rahat uyu" diyerek gözyaşı döktü.

Tekirdağ Müftüsü İsmail İpek'in cenaze namazını kıldırmasının ardından şehit Astsubay Yunus İşcan'ın cenazesi, top arabasına konularak merasim mangası eşliğinde Şalgamlı Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları arasında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI