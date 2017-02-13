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El Bab şehidi Aşkale'de son yulculuğuna uğurlandı

SURİYE'nin El Bab kentinde Rusya’ya ait savaş uçağının yanlışlıkla vurduğu binadan yaralı çıktıktan sonra şehit olan 26 yaşındaki Uzman Çavuş Sedat Atalay, memleketi Erzurum'un Aşkale İlçesi'nde gözyaşları arasında son yolculuğuna...

El Bab şehidi Aşkale'de son yulculuğuna uğurlandı
SURİYE'nin El Bab kentinde Rusya’ya ait savaş uçağının yanlışlıkla vurduğu binadan yaralı çıktıktan sonra şehit olan 26 yaşındaki Uzman Çavuş Sedat Atalay, memleketi Erzurum'un Aşkale İlçesi'nde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

ehit babası Sedat Atalay, cenaze namazına oğlunun beresiyle katıldı. Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında kuşatılan El Bab bölgesinde 9 Şubat günü Rusya'ya ait savaş uçağının kazayla vurduğu belirtilen binada 3 Türk askeri şehit oldu, 11 asker yaralandı. Yaralı askerlerden Uzman Çavuş Sedat Atalay da, Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede 11 Şubat günü şehit oldu. Uzman çavuş Sedat Atalay'ın cenazesi dün memleketi Erzurum'a getirildi.  Fadime- Sinan Atalay çiftinin dört çocuğundan biri olan Uzman Çavuş Sedat Atalay için doğup büyüdüğü Aşkale’ye 10 kilometre uzaklıktaki Merdiven Mahallesinde tören düzenlendi. Cenaze törenine şehidin ailesi, yakınları, Vali Seyfettin Azizoğlu, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Ilıcalı, Orhan Deligöz, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğul, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, Aşkale Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Belediye Başkanı Şenol Polat, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile vatandaşlar katıldı. 

OĞLUNUN BERESİYLE KATILDI

Erzurum Müftüsü Hasan Hüsnü Sula’nın kıldırdığı cenaze namazına, şehidin babası Sinan Atalay oğlunun beresiyle katıldı. Şehit uzman çavuşun El Bab’da başka bir bölgede görev yaptığı öğrenilen amcasının oğlu Uzman Çavuş Hamit Atalay’ın da beresiyle kıldığı cenaze namazında silah arkadaşları da saf tuttu. Namaz sonrası mahalle mezarlığına kadar tekbir sesleriyle omuzlarda taşınan şehit uzman Çavuş Sedat Atalay, burada son toprağa verildi.


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