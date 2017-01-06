El Bab'daki askerlere mesir macunu ve kuru üzüm

Nermin UÇTU/MANİSA, () - MANİSA'nın mesir macunu ve kuru üzümü, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da görev yapan askerlere gönderildi.

Manisa'da Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (MAT), İHH ve Manisa'yı Mesir'i Tanıtma Turizm Derneği işbirliğiyle, Suriye El Bab'da görev yapan Türk askerlerine 1500 mesir macunu ve 500 paket kuru üzüm gönderdi. Mesir macunları, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği'nden teslim alındı.

MAT Başkanı Bahattin Özer, yarın Suriye El Bab'a gideceklerini belirterek, mesir macunu ve üzümü de askerlere ulaştıracaklarını söyledi. El Bab'da Türk askerleri ve polis özel harekat görevlileriyle görüşeceklerini anlatan Özer, kampları ziyaret edeceklerini ve medikal malzemeleri ihtiyacı olan kişilere bırakacaklarını dile getirdi. Özer, "Manisa'dan çıkıp, Kilis'ten El Bab'a gideceğiz. Giderken oradaki askerlere mesir macunu götüreceğiz. Manisalı bir hayırseverimiz de 500 paket kuru üzüm hazırlattı. Önce Reyhanlı'ya ardından El Bab'a, daha sonra da İdlib'e gideceğiz. Mesir ve üzümü Manisa'yı tanıtma amaçlı ve askerlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için götürüyoruz. Askerlerimizi desteklediğimizi ve onlarla birlikte olduğumuzu göstermek istiyoruz" dedi.

İHH görevlisi Fatih Akova ise askerlere moral vermek ve motive etmek için kampanya başlattıklarını ve önümüzdeki günlerde de yardım TIR'larının Suriye'ye gideceğiz" diye konuştu.

'ŞİFALI MESİR ASKERE GÜÇ VERECEK'

Manisa'yı Mesir'i Tanıtma Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık ise yaşanan terör olaylarından dolayı çok üzgün olduklarını belirterek, Suriye El Bab'daki askerlerin her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Tanık, "Onların yanlarında olduğumuzu göstermek önemlidir. Biz de Manisa'mızın şifalı saçım Mesir macunumuz onlara güç versin istedik. Onların yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedik. Her kurum da teröre karşı askerimizin yanında yer alarak imkanlarını seferber etmeli. Devletimiz ve Türkiye'miz çok güçlüdür. Askerimizin çalışmalarıyla istenilen amaca ulaşılacaktır" dedi.

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