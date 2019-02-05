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Eksi 30'da Süphan Dağı'na tırmandılar

Servet ARSLAN/ AĞRI, () - TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu antrenörlerinden Adem Gül yönetimindeki dağcılar -30 derece soğukta Süphan Dağı'na kış tırmanışı gerçekleştirdi. Van Gölü`nün kuzeyinde, Van, Bitlis, Ağrı ve Muş'a sınırı...

Eksi 30'da Süphan Dağı'na tırmandılar

Servet ARSLAN/ AĞRI, () - TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu antrenörlerinden Adem Gül yönetimindeki dağcılar -30 derece soğukta Süphan Dağı'na kış tırmanışı gerçekleştirdi.
Van Gölü`nün kuzeyinde, Van, Bitlis, Ağrı ve Muş'a sınırı olan Süphan Dağı'na 1 Şubat günü Bitlis`in Adilcevaz ilçesinden arabalarla hareket eden dağcılar, deniz seviyesinden 2 bin 550 metre yüksekliğe kamp kurdu. Volkanik bir dağ olan ve karla kaplı bulunan Süphan'a At Yaylası'ndan saat 05.00`te tırmanışa geçen 7'si kadın 30 dağcı, Adem Gül yönetiminde, 4 bin 58 metre yükseklikteki Süphan Dağı'nın zirvesine çıktı. Yaklaşık 10 saat süren zorlu tırmanışla zirve yapan dağcılar, zirvede Van Gölü'nü izleme olanağı buldular. Burada fotoğraf çekilen dağcılar, akşam 19.30'da kamp alanına döndüler. Geceyi kamp alanında geçiren dağcılar ikinci günün ardından Bitlisin Adilcevaz ilçesine dönüş yaptılar.
Federasyon antrenörlerinden Adem Gül, Süphan Dağı kış tırmanışını başarıyla tamamladıklarını belirterek, her yıl tanıtım amaçlı bu kış tırmanışını tekrarlayacaklarını söyledi. Gül, 30 dağcıyla başladıkları tırmanışta Süphan'ın zirvesine 18 dağcının çıktığını söyledi.

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