Ekrem Kızıltaş: Kanal İstanbul binlerce kişiye iş imkânı sağlayacak

Gazeteci Yazar Ekrem Kızıltaş, düzenlenen seminerde gençlerle bir araya geldi. Katılımcıların sorularını yanıtlayan Kızıltaş, Kanal İstanbul ile ilgili, "Bugüne kadar 7 üniversiteden 36 ana sahada 200 bilim adamı yıllar süren çalışmalar yaptı.Ekonomiye sağlayacağı katkılar da var. Onlardan biri de istihdam. Kanal İstanbul binlerce insana iş imkânı sağlayacak" dedi.

Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi’nde düzenlenen ‘Gündem Analizi’ konulu seminerde Gazeteci Yazar Ekrem Kızıltaş, liseli öğrencilerle bir araya geldi. Türkiye’nin dünü ve bugününe değinen Kızıltaş, “Türkiye kısa bir süre öncesine kadar maalesef gerek Avrupa’nın gerekse ABD’nin istediği her şeyi yapmaya çalışan kendi çıkarlarını pek düşünmeyen bir ülkeydi. Türkiye 2010’dan beri bağımsızlığını kullanan, kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan ve bu ülkede yaşayan 82 milyonun menfaatine aykırı her şeyi reddeden bir ülke. Dolayısıyla kendi yolculuğunu sürdürüyor. Sırf bu yüzden çeşitli saldırılara maruz kaldı. Bunlardan en belirgini olan da 15 Temmuz darbe girişimiydi. Ülkeyi ele geçirmeye çalıştılar ama elhamdülillah başaramadılar” dedi.

“PROJENİN YAŞAM ALANLARINA ETKİSİ YOK”

Gündemdeki konulara da değinen Kızıltaş, daha sonra da gençlerin sorularını cevaplandırdı. Soruların çoğunluğunun Kanal İstanbul konusunda olması üzerine Kızıltaş, projenin çevresel durumundan, siyasi boyutuna, sosyal ve kültürel etkilerine kadar geniş çaplı bir değerlendirme de bulundu. Kanal İstanbul’un tüm denizcilik risklerini ortadan kaldıracak, can ve mal güvenliğini sağlayacağını söyleyen Kızıltaş, “Kanal İstanbul 2011 de açıklandı. Bugüne kadar 7 üniversiteden 36 ana sahada 200 bilim adamı yıllar süren çalışmalar yaptı. Projenin yaşam alanlarına etkisi olmadığını, depremle, tsunamiyle alakası olmayacağını stratejik olarak bu ülkeye çeşitli imkanlar kazandıracağını 13 bin sayfalık raporla ortaya koydular. Ekonomiye sağlayacağı katkılar da var. Onlardan biri de istihdam. Kanal İstanbul binlerce insana iş imkânı sağlayacak” diye konuştu.