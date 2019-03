Ekrem İmamoğlu: Terörün dili, dini ve ırkı olmaz

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,()-CUMHURİYET Halk Partisi(CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında önce Sarıyer'de ardından Eyüpsultan'da ziyaretlerde bulundu.

Sarıyer Ayazağa Stadı'nda konuşan Ekrem İmamoğlu, “Biz partiler üzerinden partizanlığı bu şehre getirenleri emekli edeceğiz. Bu anlayış şunu yapıyor. Üretemiyorlar ya, iş de yapamıyorlar, proje de yok. Bolca mega projeler açıklarlardı, ben iki ay önce 'çocuk' dedim, 'anne' dedim, 'kadın' dedim, 'çevre ve yeşil alan' dedim. Aynı şeyleri tekrar etmeye başladılar. Çünkü üretemiyorlar. Biz öncelikleri siyasetin zihnine soktuk. Baktılar baş edemiyorlar resimlerimizi sökmeye başladılar. Baktılar baş edemiyorlar, neymiş teröristmiş. Neymiş, Ekrem İmamoğlu herkesi kucaklıyor diye. Ben herkesi kucaklıyorum çok net. Ben insan mı ayırdım. HDP'li kardeşimin de, MHP'li kardeşimin de, Saadet Partili, Vatan Partili hatta daha ötesini de söyleyeyim ben Ak Partilinin de oyunu alacağım." dedi.



"SPORCULARA OLUŞTURULAN KAYNAK İLE İLGİLİ SORUNLARI BİLİYORUM"

Ekrem İmamoğlu ardından Eyüpsultan Akşemsettin mahallesinde halka seslendi. İmamoğlu, “Spor kulüplerimizin bir kısmı burada. Saha sorunlarını biliyorum. Sporculara oluşturulan kaynak ile ilgili sorunları biliyorum. Uydurma bir takım kurup peşinden koşacak değilim. Bu şehrin güzel kulüpleri zaten var. Bu şehrin yüzlerce yıllık markaları var. Galatasaray, Beşiktaş'ı ve Fenerbahçe'si var. Her birisi birbirinden değerli. Ben onlara hakkettiği değeri verirken aynı zamanda işte böyle semtlerdeki alın teri ile mücadele veren çocuklar yanlış yola düşmesin diye sporla uğraştıkları alanlara hizmet edeceğim." şeklinde konuştu.

"TERÖRÜN DİLİ, DİNİ VE IRKI OLMAZ"

Eyüpsultan Akşemsettin mahallesindeki konuşmasının ardından Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan Camii'nde Yeni Zelanda da hayatını kaybeden Müslümanlar için Yasin Suresi'nin ilk sayfasını okudu. Cami çıkışında basın mensuplarına konuşan İmamoğlu, “İnsanlığa Allah vicdan versin. Yaradan insanları, dünyaya birbirlerini kesip öldürsünler diye yollamadı. Çocuk her yerde çocuk, insan her yerde insan. Terörün dili, dini ve ırkı olmaz. Biz burada güzel insanlarla dua ettik. Kaybettiğimiz Müslüman kardeşlerimiz için dua ettik. Ama aynı zamanda insanlık için dua ettik. Umut ederiz dünyanın hiçbir yerinde bu tür katliamlar olmasın. Barış olsun. İnsanlar vatanından, yurdundan edilmesin. Bu aslında bütün dünyaya mesajdır. Dünyada özellikle islamofobi diye dinimizi farklı yönlere çeken bir takım siyasi liderler var. Dünyanın bazı ülkelerini yöneten insanlar bunu kendi insanlarına karşı kullanıp şirin gözükmek isteyenler var. Onların da dillerine dikkat etmelerini, bir nefreti de herhangi bir insanın kalbine sokmamalarını diliyorum. İnsana hitap etmek zor iştir. Memleketimizde de öyle. Herkesin güzel dil kullanmasını diliyorum. Gerçekten memleketimizde huzurun olmasını diliyorum. En zor günlerde kol kola olabilmişiz. İlla zor günleri beklemek zorunda değiliz. İyi günlerde de kol kola olabilmeyi, aklı, bilimi ve geleceği konuşabilmeliyiz. İnsanlar birbirleri hakkında maneviyatları üzerinden, milli hassasiyetleri üzerinden konuşup birbirlerini kırmamalılar. Her konu, her husus bize ders olur. Daha kenetleniriz. Güzel şehrimizin gelişmesinde katkı sunarız. Müslüman kardeşlerimizin ruhlarına okuduğumuz Kur'an'ın kabulünü ve dualarımızın kabulünü diliyorum. Dünyada bir daha böyle olaylar olmasın." ifadelerini kullandı.

