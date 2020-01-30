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Ekrem İmamoğlu İstanbul'a geldi
GENEL 30.01.2020, 18:33
Enver ALAS/İSTANBUL,()-İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ailesi ile birlikte tatil yaptığı Erzurum'dan İstanbul'a geldi. THY'nin tarifeli seferiyle 17.40 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gelen İmamoğlu, VİP salonundan çıkarak havalimanından ayrıldı.
(FOTOĞRAF)
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